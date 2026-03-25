Раскрыты особенности 6-ступенчатой «механики» LADA Azimut

АВТОВАЗ завершает основательную адаптацию 6-скоростной «механики» к новейшему кроссоверу LADA Azimut. Доводочные и тестовые процедуры находятся на финальной стадии.

Судя по видеоролику, опубликованному волжским автогигантом, упомянутую трансмиссию дорабатывают с учетом массы SUV и более сурового режима эксплуатации, чем в случае моделей Vesta и Iskra.

По словам инженера-конструктора бюро испытаний трансмиссии АВТОВАЗа Тимофея Важинцева, ресурс у 6-скоростной коробки достаточный, она хорошо чувствует себя при отрицательных температурах. Конструкцию выбрали, прежде всего, из-за технологичности и прочности.

Важным изменением для автовладельцев является синхронизированная передача заднего хода, применение шлифованных зубьев позволило снизить шумы. Долговечность синхронизаторов — отличная, добавил специалист. Еще одной «фишкой» считается собственное число главной пары 4,3. Это обеспечивает динамичное ускорение и позволяет более полно реализовывать потенциал коробки.

