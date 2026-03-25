В России поставили на конвейер первый кроссовер Volga K50

В Нижнем Новгороде закончили готовить инфраструктуру и оборудование автозавода, на котором организуют серийное производство автомобилей возрожденного отечественного бренда Volga. Его первый кроссовер с индексом K50 встал на конвейер.

Об этом сообщается в официальном телеграм-канале марки. Новинка относится к D-классу. Длина кузова «пятидесятого» составляет 4770 мм при ширине 1895 мм, колесная база вытянута на 2845 мм.

Под капотом установлен 238-сильный наддувный бензиновый двигатель объемом 2,0 л. Этому агрегату аккомпанирует классический 8-диапазонный «автомат». Предусмотрен исключительно полный привод.

Снаружи флагманский Volga K50 легко узнать по оригинальному дизайну радиаторной решетки. Кроссовер получил панорамную крышу с люком, атмосферную подсветку салона, дюжину динамиков и зимний пакет.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что Volga K50 является почти полной копией китайского Geely Monjaro.