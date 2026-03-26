Рассекречено название нового автомобиля российского бренда Tenet Plus

В Роспатент поступила заявка на регистрацию товарного знака Tenet Plus L9. Судя по всему, линейка новоиспеченного отечественного бренда пополнится еще одним кроссовером, хотя прежде ожидалось появление только трех моделей с индексами L4, L6 и L8.

Похоже, что речь идет о самом габаритном кроссовере

Соответствующая документация опубликована в открытой электронной базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС). Согласно Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), знак Tenet Plus L9 проходит по 12-й категории, позволяющей легально торговать в России одноименными легковыми автомобилями.

В случае успешного завершения процедуры регистрации эксклюзивные права на «девятку» получит компания «Тенет Рус». Ее представители смогут не беспокоиться о защите соответствующей интеллектуальной собственности в течение десяти ближайших лет.

Если верить неофициальным данным, кроссоверы Tenet Plus являются локализованными моделями бренда Lepas, которым владеет Chery. Производство по полному циклу наладят на двух заводах отечественного холдинга «АГР».

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о дизайне и характеристиках кроссовера Tenet Plus L4 для России.