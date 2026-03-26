В России на 9% выросло производство легковушек

Отечественные автозаводы выпустили 113 тыс. легковых машин, согласно общим итогам января и февраля. Если проводить параллель с аналогичным периодом прошлого года, производство просело на 1,7%. Однако в конце зимы цифры выросли на 8,6%, что вылилось в 66,1 тыс. машин.

Как сообщает Росстат, по итогам первых двух месяц 2026-го в нашей стране сошло с конвейеров 15 тыс. грузовиков. В годовом выражении показатели по ним рухнули на 33,1%. В феврале сегмент ушел в минус на 31,3%, то есть у нас собрали 9,3 тыс. экземпляров.

Эксперты обратили внимание, что в феврале АВТОВАЗ запустил серийное производство LADA Vesta Sport «нового поколения». В то же время Sollers начал штамповать семиместные минивэны SF1, а на «Москвиче» стали делать электрические кроссоверы Umo 5. Кроме того, отечественный холдинг «АГР» совместно с китайской компанией Defetoo объявил, что запустит под Санкт-Петербургом сборку моделей новоиспеченного российского бренда Jeland.

