Для автомобилей Sollers SF5 и SF7 начали производить новую «механику»

На площадке Заволжского моторного завода (ЗМЗ) под Нижним Новгородом начали выпускать новую версию 6-скоростной «механики», предназначенную для фургонов Sollers SF5 и SF7. Производство дореформенной трансмиссии было налажено около двух лет назад.

Как сообщает пресс-служба отечественного бренда, в ближайшем будущем на вышеупомянутом предприятии приступят к сборке «мешалки» и электромеханической раздаточной коробки, которые достанутся обновленным УАЗ «Патриот», «Пикап» и «Профи». На сегодняшний день на конвейере успешно делают механические коробки передач «полуторки» УАЗа, линейки LCV и пикапов «Соллерса». Кстати, для последних еще налажен выпуск электромеханических раздаток.

В то же время на заводе РосАЛит, расположенном в том же регионе, занимаются литьем и механической обработкой картеров трансмиссии.

За последние несколько лет общий объём вложений группы Sollers в площадку ЗМЗ с учетом производства моторов, трансмиссий и литейных проектов превысил 3 млрд рублей.

