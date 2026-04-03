АВТОВАЗ проведет масштабную модернизацию производства

Благодаря ей LADA Azimut встанет на конвейер в запланированные сроки

В начале мая на АВТОВАЗе традиционно проведут серьезную модернизацию производственных линий. На сей раз запланированные работы в основном связаны с подготовкой к выпуску новейшего кроссовера LADA Azimut. Его должны поставить на конвейер в третьем квартале текущего года.

Автор
Анатолий Белецкий

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», оборудованием для «Азимута» дело не ограничится. Часть мероприятий коснется цикла производства популярных отечественных внедорожников LADA Niva.

Как и всегда, волжский автогигант планирует провести модернизацию в дни единого корпоративного отпуска. На сей раз он пройдет с 4 по 8 мая, а также с 27 июля по 16 августа, плюс 29 и 30 декабря. Чтобы завершить весной все работы, связанные с линией LADA Azimut, зимние даты перенесут на 12 и 13 мая.

В то же время тольяттинцы подчеркивают, что никаких простоев на предприятии не ожидается, как и снижения зарплат. По их словам, публикации подобного содержания, появляющиеся в СМИ, не соответствуют действительности.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что кроссовер LADA Azimut получит мощную гибридную версию.

