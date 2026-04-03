Серийное производство LADA Azimut стартует в сентябре

Начало серийного производства новейшего кроссовера LADA Azimut запланировано на сентябрь 2026 года. Старт продаж ожидается в четвертом квартале. Поначалу паркетник предложат покупателям с парой бензиновых моторов на выбор, которые дружат с «механикой» и вариатором. Цены будут раскрыты в последний момент.

Об этом сообщил пресс-офис Волжского автозавода, ссылаясь на главу предприятия Максима Соколова. Он подчеркнул, что речь идет о первой отечественной модели сегмента SUV более чем за два десятилетия.

«Азимут» представили общественности в начале прошлого лета в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Кроссовер построен на базе флагманской Vesta. В моторную гамму войдут бензиновые «четверки» объемом 1,6 и 1,8 л, выдающие 120 и 132 л.с. Переключение передач доверят 6-скоростной МКП и бесступенчатой трансмиссии. Позже в линейку двигателей добавят 150-сильный 1,5-литровый наддувный агрегат, работающий в тандеме с классическим «автоматом».

Помимо бензиновых версий, новинка получит и полноприводную гибридную, ее разработки уже идут. Мощность силовой установки составит до 394 л.с., на разгон до «сотни» потребуется 5,7 секунды. Заявленный производителем запас хода — 1100 км.

