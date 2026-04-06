Губернатор Калужской области рассказал о ходе подготовки к запуску Tenet T9

На бывшем заводе Volkswagen в Калужской области, которым сейчас управляет российский холдинг «АГР», идет подготовка к выпуску большого полноприводного семиместного кроссовера Tenet T9. На той же площадке уже собирают родственные модели с индексами T4, T7 и T8.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на губернатора региона Владислава Шапшу, производство вышеупомянутой «девятки» собираются запустить в текущем году. По его словам, «такие планы есть» и «для этого как раз конвейер готовят».

Tenet T9 сертифицировали для отечественного рынка в начале февраля, для паркетника по всем правилам оформили Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), позволяющее начать массовые продажи. Габариты новинки — 4810х1925х1741 мм при колесной базе 2800 мм.

Согласно документации, за движение отвечает безальтернативная бензиновая «четверка», выдающая 245 л.с. и 375 Нм тяги. Переключением передач заведует классический 8-диапазонный «автомат». В базовую комплектацию войдут полдюжины подушек безопасности и зимний пакет.

Ранее корреспондент портала «АвтоВзгляд» побывал на заводе Tenet и обнаружил в цехах коробки с запчастями, получившими маркировку T9. Мы опубликовали подробный материал о том, как устроен тамошний конвейер.