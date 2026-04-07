В Санкт-Петербурге создадут новую модель развития автопрома

В Северной столице начали проектировать Центр исследований и разработок в сфере автомобилестроения. Речь идет о новой модели развития отрасли в целом.

Главной «фишкой» будет акцент на своих разработках и компонентной базе

Об этом в беседе с агентством РИА «Новости» рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. По его словам, научно-производственный центр с опорой на собственные разработки и свою компонентную базу появится в Шушарах. Для реализации проекта используют средства казначейского инфраструктурного кредита, составившего 3,1 млрд рублей.

Ожидается, что будущий Центр исследований и разработок займет площадь 18 тыс. квадратных метров. В итоге на северо-западе страны появится первый R&D-центр в области легкового автомобилестроения.

Г-н Беглов добавил, что в городе на Неве поэтапно перезапускают автозаводы, брошенные зарубежными автостроителями. Например, на конвейер экс-площадки американского концерна General Motors в Шушарах, которой провели комплексное «перевооружение», поставят легковушки новоиспеченной российский марки Jeland.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что первый кроссовер Jeland уже показали в Санкт-Петербурге.