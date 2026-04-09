Новейший LADA Azimut испытали морозами и солью

АВТОВАЗ устроил предсерийным версиям кроссовера LADA Azimut очередные тесты в преддверии грядущей сертификации. На сей раз новинку проверяли климатической и дождевальной камерой, а также соляным туманом, чтобы убедиться в должной степени адаптации автомобиля к российским условиям.

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», в климатической камере тольяттинцы проводили калибровку мотора «Азимута» для уверенного и надёжного пуска в зимний сезон. Лаборатория волжского автогиганта позволяет регулировать температуру в испытательном боксе от плюс 60 до минус 50 градусов по Цельсию, а влажность — от 25% до 95%.

В рамках цикла, имитирующего многолетнюю и всесезонную эксплуатацию в городе и за его пределами, кроссовер помещали в камеру соляного тумана. Кузов LADA Azimut показал высокий уровень коррозионной стойкости на всех этапах, включая заезды в солевых бродах автополигона.

В дождевальной камере, позволяющей моделировать все виды дождя, SUV устанавливали на специальную наклонную платформу. Такой метод делает проверку на герметичность жестче и реалистичнее.

Отметим, что ускоренные дорожные испытания на надежность и долговечность проходили не только в лабораторно-испытательном комплексе, но и на уникальной 10-километровой скоростной кольцевой трассе.

