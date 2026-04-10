Стало известно, сколько машин ездит по России с тревожной кнопкой

В нашей стране к системе экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС» подключено более 13,5 млн автомобилей. Россия является первым в мире государством, запустившим такую платформу аварийного оповещения.

Она позволяет экстренным службам узнать о ДТП, если даже люди внутри без сознания

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на генерального директора упомянутой системы Алексея Райкевича, сделавшего заявление в рамках Российского космического форума. Ключевой задачей платформы стала передача сигнала о произошедшей дорожной аварии оперативным службам в автоматическом режиме. То есть водителю и пассажирам даже не нужно нажимать тревожную кнопку самостоятельно.

Топ-менеджер добавил, что на сегодняшний день его организация объединяет усилия с оператором аварийной системы «КОСПАС-САРСАТ». То есть «ЭРА-ГЛОНАСС» реализует необходимое покрытие с помощью нового партнера.