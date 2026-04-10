«Москвич» приступил к регистрации товарного знака «Можно, если нужно!»

После резонансного интервью АВТОВАЗ приступил к регистрации товарного знака «Можно, а зачем?» — так директор по продуктам и программам автозавода Олег Груненков ответил на один из заданных вопросов. Теперь же, судя по данным из базы Роспатента, на аналогичный шаг пошел «Москвич» — он оформляет права на фразу «Можно, если нужно!».

На соответствующую заявку обратили внимание наши коллеги из «Российской газеты». И уточнили, что этот товарный знак патентуется сразу по нескольким категориям. Список довольно длинный: в него, помимо прочего, входят научные, измерительные, навигационные, фотографические, оптические, спасательные и учебные приборы, а также аппаратура для передачи электроэнергии и обработки данных.

Под охрану попадут носители информации, компьютерные программы, счетные устройства, кассовая техника и периферия. Кроме того, в перечне указаны различные транспортные средства и аппараты, передвигающиеся по суше, водной глади и воздушному пространству, а также услуги в области рекламы и делового администрирования.

Смысл такого шага пока непонятен. Есть предположение, что инициатива связана с будущими новинками линейки «М». Или же производитель готовит иные сюрпризы, выходящие за рамки «рыночной» тематики.

