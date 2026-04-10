На УАЗе объяснили, какая судьба ждет «Хантер» и «Буханку»

В обозримой перспективе Ульяновский автомобильный завод не собирается снимать с конвейера внедорожники «Хантер» и «Буханка». Несмотря на отсутствие кардинальных обновлений, они продолжают пользоваться устойчивым спросом в стране.

Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на представителей пресс-офиса упомянутого предприятия. По их словам, и автомобили семейства СГР (Старый грузовой ряд), прозванные в народе «Буханкой», и «Хантер» никуда не исчезнут с рынка, и запуск производства на мощностях УАЗа новых моделей отечественного бренда Sollers на ситуацию никак не влияет.

В наше время «Буханку», она же — УАЗ-450, можно смело называть одним из главных отечественных автомобилей. Его начали выпускать почти 70 лет назад, речь идет о разработке еще 50-х годов прошлого века. Секрет буквально вечной молодости модели мы раскрыли в своем уникальном тест-драйве.

Ранее портал «АвтоВззгляд» рассказывал, когда УАЗ «Хантер» начали продавать с новым мотором. Под капот установили 2,7-литровую бензиновую «четверку» с большей мощностью и тягой, увеличенной на 15%.