Не пора ли врубить заднюю: решение, которое может помочь АВТОВАЗу выйти из пике

Снижение спроса, снижение доли рынка, резкая критика со всех сторон и затянутое тучами «завтра» — вот краткий обзор текущего положения главного отечественного автозавода. АВТОВАЗ, какую бы уверенность не излучало его руководство, переживает, возможно, сложнейший период в своей истории. Выкарабкается ли? Большой вопрос. С текущим набором проблем и моделей — нет уверенности. Впрочем, решение-то есть. Но схватится ли автогигант за «соломинку»? Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Проблемы у тольяттинцев начались не вчера: 2022 год, исход французов (читай — разрыв всех корней и связей), а после — ускоренный поиск новых партнеров, которые избирались по принципу «самый быстрый» и «готовый поставлять». Качество Vesta, шикарной до того машины, флагмана и локомотива продаж, в результате пробило пол, а народ все чаще стал выбирать «китайцев»: Haval Jolion за соизмеримые деньги — и того лучше.

Результаты обновления «Весты»: железобетонная аудитория АВТОВАЗа уходит к конкуренту, причем — табунами, избыточные эмоции тольяттинского «генералитета» на этот счет известны каждому и в повторе не нуждаются. Дальше — хуже: череда опрометчивых (хотя и не без давления с самого верха) решений в стиле Aura и e-Largus, которые вообще не зашли, но сожрали миллиарды вложений. Был еще X-Cross, помните такой?

А впереди — Azimut, стоимостью точно более трех, а по мнению некоторых кулуарных спикеров — до четырех миллионов рублей. Да еще и с гибридной установкой! Много ли найдется страждущих приобрести новоявленный (то есть, априори сырой и требующий доработки) отечественный автомобиль, по цене которого можно в салоне купить новую Mazda CX-5? Или богатую Hongqi HS3. Или пригнать свежий Toyota RAV4. Перспективы кроссовера из Тольятти — не туманны, они намного хуже. В воздухе пахнуло «Атомом». Или «ё-мобилем», кому что ближе.

Фото: Ilya Moskovets/globallookpress.com

От стремительного пике наш главный автозавод пока спасает «Нива», которая даже за свою семизначную цену альтернатив не имеет, «Гранта», на которую смотреть больно, но «золотые яички» не выбирают, а также «Искра», что по факту новая Granta, но сейчас — отдельная строчка в меню.

Iskra, к слову, тоже не безгрешна, но обсуждать машину стоит с накоплением опыта ее эксплуатации: пока на дорогах модель встречается редко, и мнения разнятся. Восторгов, впрочем, среди собственников не наблюдается уже сейчас: открываем форумы, читаем отзывы и перечень работ после 5-7 тысяч км пробега, закрываем форумы, капаем «валерьянку» в стакан. А над всем этим горят красные буквы: «можно, а зачем», словно вердикт всему происходящему. Безнадега.

Однако по другую сторону заводской логики — статистика продаж подержанных автомобилей: на первом месте ВАЗ 2107, советская, а потом и российская классика, спрос на которую только растет, ведь машина обрела буквально «вторую молодость» благодаря популярности у подросшего поколения водителей. Задний привод, простота и дешевизна обслуживания, изначально низкая стоимость приобретения — все за нее! Priora — тоже в цене, причем хороший и крепкий седан на рынке стоит никак не меньше 400 000 рублей и покупателя своего исправно находит.

Фото Svetlana Vozmilova/globallookpress.com

Математика процессов нам неведома, но обилие свободных конвейеров, крепкий коллектив, компетенций не растерявший, а так же изобилие запчастей на прилавках, томно намекающих на продолжающееся их производство, наталкивают на банальную мысль: логичной реакцией на происходящие изменения спроса было бы не «рождение» нового дорогого продукта, у которого вагон конкурентов уже сейчас, а возвращение дешевых и сверхдешевых моделей в абсолютно свободную нишу. Давайте уж начистоту: «Гранта» — уже не бюджетный автомобиль. Сегмент настоящих «бюджетников» пуст, но остро востребован.

17 апреля 2012 года с конвейера в Ижевске сошла последняя «семерка», в июле 2018-го закрыли «Приору». Это было не так уж давно, но за прошедшее с тех пор время опыт оперативной постановки машины на конвейер у отечественных автопроизводителей появился. Богатый опыт! Уверен, большинство предприятий-смежников смогут оперативно вернуть на свои конвейеры «деталье» под сборку «классики», а уж «чугуна и стали на душу населения в стране» точно хватит.

Новую-старую модель, что так нужна рынку, так любима в народе, раскупят: дайте цену приемлемую! В 2010-м году за ВАЗ-2107 просили 176 000 рублей при курсе в 30,37 рублей за доллар: 5800 «баксов» или 465 000 «деревянных» по нынешнему курсу. Неужто не нашлось бы покупателей, м? Заполнив нишу от 500 000 руб. до «ляма», АВТОВАЗ и свои проблемы решит, и рынок насытит, и всех китайцев поборет, и, кстати, импорт нарастит: дешевые машины нужны везде, дорогих — с избытком.

А параллельно даст нагрузку и возможность заработка смежным предприятиям отрасли, займет простаивающие линии, пошлет мощнейший импульс авторынку и своей же дилерской сети. Правда, для этого потребуется свойственный только великим полководцам талант. Вернее, навык и смелость принимать непростое и непопулярное решение: отступить для перегруппировки. Кутузов и Жуков под Москвой — смогли. Но есть ли такие характеры и такие личности в руководстве нашего главного автозавода прямо сейчас?..