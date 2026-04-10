Не пора ли врубить заднюю: решение, которое может помочь АВТОВАЗу выйти из пике

Проблемы у тольяттинцев начались не вчера: 2022 год, исход французов (читай — разрыв всех корней и связей), а после — ускоренный поиск новых партнеров, которые избирались по принципу «самый быстрый» и «готовый поставлять». Качество Vesta, шикарной до того машины, флагмана и локомотива продаж, в результате пробило пол, а народ все чаще стал выбирать «китайцев»: Haval Jolion за соизмеримые деньги — и того лучше.
Результаты обновления «Весты»: железобетонная аудитория АВТОВАЗа уходит к конкуренту, причем — табунами, избыточные эмоции тольяттинского «генералитета» на этот счет известны каждому и в повторе не нуждаются. Дальше — хуже: череда опрометчивых (хотя и не без давления с самого верха) решений в стиле Aura и e-Largus, которые вообще не зашли, но сожрали миллиарды вложений. Был еще X-Cross, помните такой?
А впереди — Azimut, стоимостью точно более трех, а по мнению некоторых кулуарных спикеров — до четырех миллионов рублей. Да еще и с гибридной установкой! Много ли найдется страждущих приобрести новоявленный (то есть, априори сырой и требующий доработки) отечественный автомобиль, по цене которого можно в салоне купить новую Mazda CX-5? Или богатую Hongqi HS3. Или пригнать свежий Toyota RAV4. Перспективы кроссовера из Тольятти — не туманны, они намного хуже. В воздухе пахнуло «Атомом». Или «ё-мобилем», кому что ближе.
От стремительного пике наш главный автозавод пока спасает «Нива», которая даже за свою семизначную цену альтернатив не имеет, «Гранта», на которую смотреть больно, но «золотые яички» не выбирают, а также «Искра», что по факту новая Granta, но сейчас — отдельная строчка в меню.
Iskra, к слову, тоже не безгрешна, но обсуждать машину стоит с накоплением опыта ее эксплуатации: пока на дорогах модель встречается редко, и мнения разнятся. Восторгов, впрочем, среди собственников не наблюдается уже сейчас: открываем форумы, читаем отзывы и перечень работ после 5-7 тысяч км пробега, закрываем форумы, капаем «валерьянку» в стакан. А над всем этим горят красные буквы: «можно, а зачем», словно вердикт всему происходящему. Безнадега.
Однако по другую сторону заводской логики — статистика продаж подержанных автомобилей: на первом месте ВАЗ 2107, советская, а потом и российская классика, спрос на которую только растет, ведь машина обрела буквально «вторую молодость» благодаря популярности у подросшего поколения водителей. Задний привод, простота и дешевизна обслуживания, изначально низкая стоимость приобретения — все за нее! Priora — тоже в цене, причем хороший и крепкий седан на рынке стоит никак не меньше 400 000 рублей и покупателя своего исправно находит.
Математика процессов нам неведома, но обилие свободных конвейеров, крепкий коллектив, компетенций не растерявший, а так же изобилие запчастей на прилавках, томно намекающих на продолжающееся их производство, наталкивают на банальную мысль: логичной реакцией на происходящие изменения спроса было бы не «рождение» нового дорогого продукта, у которого вагон конкурентов уже сейчас, а возвращение дешевых и сверхдешевых моделей в абсолютно свободную нишу. Давайте уж начистоту: «Гранта» — уже не бюджетный автомобиль. Сегмент настоящих «бюджетников» пуст, но остро востребован.
17 апреля 2012 года с конвейера в Ижевске сошла последняя «семерка», в июле 2018-го закрыли «Приору». Это было не так уж давно, но за прошедшее с тех пор время опыт оперативной постановки машины на конвейер у отечественных автопроизводителей появился. Богатый опыт! Уверен, большинство предприятий-смежников смогут оперативно вернуть на свои конвейеры «деталье» под сборку «классики», а уж «чугуна и стали на душу населения в стране» точно хватит.
Новую-старую модель, что так нужна рынку, так любима в народе, раскупят: дайте цену приемлемую! В 2010-м году за ВАЗ-2107 просили 176 000 рублей при курсе в 30,37 рублей за доллар: 5800 «баксов» или 465 000 «деревянных» по нынешнему курсу. Неужто не нашлось бы покупателей, м? Заполнив нишу от 500 000 руб. до «ляма», АВТОВАЗ и свои проблемы решит, и рынок насытит, и всех китайцев поборет, и, кстати, импорт нарастит: дешевые машины нужны везде, дорогих — с избытком.
А параллельно даст нагрузку и возможность заработка смежным предприятиям отрасли, займет простаивающие линии, пошлет мощнейший импульс авторынку и своей же дилерской сети. Правда, для этого потребуется свойственный только великим полководцам талант. Вернее, навык и смелость принимать непростое и непопулярное решение: отступить для перегруппировки. Кутузов и Жуков под Москвой — смогли. Но есть ли такие характеры и такие личности в руководстве нашего главного автозавода прямо сейчас?..