Движок — самый дорогой узел любого автомобиля, а в России он еще и номерной: просто так заменить нельзя. Отсюда — требовательность самого агрегата к регулярному и правильному обслуживанию, а также высокие требования автомобилистов к его надежности. Говорят, что самые живучие — японские моторы. Так ли это на самом деле, выяснил портал «АвтоВзгляд».

Ресурс ДВС — понятие очень сильно растяжимое и зависимое от огромного числа факторов. Так что ни один эксперт в мире не назовет точного пробега, на котором конкретный мотор потребует ремонта. Даже легендарные «миллионники», силовые агрегаты из прекрасного и далекого «вчера», запросто «ложились» на первом десятке тысяч километров в пытливых руках владельца, что не желал их корректно эксплуатировать, читай — правильно обслуживать. Проще говоря, ресурс движка состоит из двух частей: заложенной на заводе и приложенной самим автомобилистом.

Японские двигатели внутреннего сгорания, многие из которых уже выходили далеко за 500 000 км и продолжают ездить по дорогам России, заработали автопрому Страны восходящего солнца доброе имя. И если в целом «островные» авто ругали, ругают и будут ругать за сомнительную коррозионную стойкость, дороговизну, ортодоксальную тягу к старому и отсутствие стремлений к инновациям, то за ДВС — никогда: ж больно они в своем большинстве непривередливы и надежны. Но что же в них такого уникального и неповторимого, что позволяет агрегату служить долго и не требовать от автовладельца сверхусилий по обслуживанию?

— Японский автопром славится своей надежностью, причина которой кроется в общем подходе. Так, скажем, на любом, независимо от страны, производстве Suzuki действуют единые и очень высокие стандарты, — комментирует ситуацию руководитель отдела планирования и развития дилерской сети компании «СУЗУКИ МОТОР РУС» Александр Федоров. — Что в самой Японии, что в Индии, например, заводы идентичны в своем строжайшем контроле качества. Отсюда — крайне низкий уровень пресловутого «человеческого фактора» и прочих случайностей...

— Многие называют японские автомобильные технологии несовременными, однако у этой модели есть и обратная сторона: каждая операция, каждая деталь оттачивается годами до блеска — продолжает специалист. — Естественно, выходящий продукт будет высокого качества. Возвращаясь к вопросу о двигателях, нужно так же сказать и о проработанном до мелочей постпродажном обслуживании, что для ДВС столь же важно, как изначально заложенный ресурс: регламент обслуживания и номенклатура запчастей, каждая операция прорабатываются столь же тщательно, как новый узел автомобиля.

И от дистрибьютора производитель требует, чтобы стандарты по сервису жестко соблюдались. Например, мы запустили локальный бренд запчастей Suzutec: фильтры, масло, тормозные колодки сделаны в России, но они соответствуют строгим стандартам качества Suzuki. Следовательно, сберегают ресурс автомобиля, на который устанавливаются.

Надежность складывается из множества факторов: изначальная разработка, качество изготовления, качество и регулярность обслуживания, качество запчастей. И Suzuki, как настоящий японский бренд, всеми силами старается эти факторы объединить, чтобы клиенты не знали проблем с машинами долгие годы, — подчеркивает собеседник портала «АвтоВзгляд».

Как водится, чуда не вышло и тайны не открылось: изначально грамотный мотор с добротным обслуживанием проедет много километров, а дурное масло и редкая замена способна уложить и «миллионник». Впрочем, на сегодняшнем российском рынке уже немало примеров, когда лучшее масло и бережная эксплуатация не приводит к долгой службе ДВС. Но это уже совсем другая история. Не про Японию.