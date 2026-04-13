Эксперт Коган объяснил, что будет с китайской машиной после 100 000 км пробега

Проблема долговечности китайских автомобилей, проехавших 100 тыс. км, теряет остроту. Переживания водителей перетекают в разряд обычной сервисной статистики. Еще несколько лет назад «чайнакарам» предсказывали технический закат сразу после окончания гарантии, но сейчас все изменилось.

В беседе с «Российской газетой» об этом рассказал основатель компании «ВсеИзКитая», председатель комитета по работе с Китаем Ассоциации экспортёров и импортеров Андрей Коган. По его словам, массовый опыт езды на автомобилях Geely, Haval и Chery, а также премиальных Exeed, Lixiang или Zeekr показывает, что первая сотня тысяч километров для них превратилась в обыденный этап зрелости. И «китайцы» проходят такой порог с достоинством, на уровне моделей лидеров мирового автопрома.

Масштабные денежные вливания в культуру производства и закупка технологий у ведущих поставщиков обеспечили легковушкам из КНР масштабный сдвиг в сторону надежности. На рубеже 100 тыс. км современный «китаец» выглядит и ощущается соврешенно иначе, чем его предшественники пятилетней давности.

По словам г-на Когана, одной из ключевых перемен стал рост качества кузовного производства. Применение высокопрочных сталей и полноценной двусторонней гальванической оцинковки почти сняло вопрос о пятнах ржавчины и сквозной коррозии. В то же время ДВС, которые сегодня получают «поднебесные» модели, часто разработаны при участии инжиниринговых гигантов из Европы, поэтому к сотне тысяч километров на одометре силовые агрегаты уже не входят в стадию критического износа. Не менее глубокая эволюция произошла и в сегменте трансмиссий.

