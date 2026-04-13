АВТОВАЗ отзывает более 41 000 автомобилей LADA Granta

В России стартовала отзывная кампания, затрагивающая 41 307 экземпляров LADA Granta. Речь идет о машинах, сошедших с конвейера с сентября 2021 года по апрель 2022-го.

Как сообщается на официальном сайте Росстандарта, тольяттинцы объявили отзыв ради плановой процедуры дооснащения упомянутых машин системой вызова экстренных оперативных служб (СВЭОС). В свое время такие «Гранты» временно сходили с конвейера по решению Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Теперь волжский автогигант планирует закрыть вопрос с установкой необходимого оборудования на отзываемые LADA Granta до 31 декабря следующего года.

Топ-менеджментом компании было принято решение о том, что автомобили, лишенные системы или устройств вызова экстренных служб, в обязательном порядке получат их в любом официальном дилерском центре марки. Как обычно и бывает в подобных случаях, сервисмены проведут плановые работы абсолютно бесплатно. Владельцам легковушек, попавших под сервисную компанию, направят от производителя соответствующие уведомления.

