Tenet Plus L4 засветился на дорожных тестах в России

Изображения «четверки» опубликовал ресурс «Китайские автомобили». Несмотря на плотный камуфляж, L4 выдает характерная передняя часть с зауженными ходовыми огнями. Фонари кормы тоже нельзя назвать широкими, на багажной двери предусмотрено место для госномера. Еще тестовому экземпляру достались классические дверные ручки и чёрные колёсные диски.
Пятиместная новинка является копией китайской модели Lepas L4, которая уже вышла на рынок ЮАР, поэтому характеристики уже известны. Габариты — 4406х1820х1635 мм, колесная база вытянутв на 2700 мм.
«Четверку» очередной «дочки» автогиганта Chery приводит в движение 147-сильный бензиновый турбомотор объемом 1,5 л, тяга составляет 225 Нм. В паре с силовым агрегатом работает 6-скоростная роботизированная трансмиссия. В плане привода производители ограничились только передней ведущей осью.
