В России отзывают почти 40 000 кроссоверов Geely Atlas

Geely объявила в нашей стране о старте сервисной кампании, касающейся кроссоверов Atlas. Мероприятие затронет 38 913 автомобилей, которые сошли с конвейера с 11 октября 2023 года по 30 сентября 2025-го.

У них могут некорректно работать датчики парковки

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», упомянутым машинам заменят предохранители парковочных ассистентов. Производители решили исключить риск их некорректной работы, способной привести к избыточному нагреву и повреждению смежных компонентов кроссовера.

Отзываемые «Атласы» получат устройства другого типа, рассчитанные на более низкую силу номинального тока — 5А вместо 10A. Дополнительно специалисты проверят датчики системы помощи при парковке.

В то же время кроссоверам проведут оптимизацию бортового софта. В результате на центральном тачскрине будут появляться уведомления, предупреждающие водителя о возможной неисправности.

Все перечисленные процедуры, разумеется, не будут стоит владельцам «китайцев» ни копейки. На полный комплекс необходимых работ можно рассчитывать в любом дилерском центре марки.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что АВТОВАЗ отзывает более 41 000 автомобилей LADA Granta.