В России отзывают почти 40 000 кроссоверов Geely Atlas

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», упомянутым машинам заменят предохранители парковочных ассистентов. Производители решили исключить риск их некорректной работы, способной привести к избыточному нагреву и повреждению смежных компонентов кроссовера.
Отзываемые «Атласы» получат устройства другого типа, рассчитанные на более низкую силу номинального тока — 5А вместо 10A. Дополнительно специалисты проверят датчики системы помощи при парковке.
В то же время кроссоверам проведут оптимизацию бортового софта. В результате на центральном тачскрине будут появляться уведомления, предупреждающие водителя о возможной неисправности.
Все перечисленные процедуры, разумеется, не будут стоит владельцам «китайцев» ни копейки. На полный комплекс необходимых работ можно рассчитывать в любом дилерском центре марки.
