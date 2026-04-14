В России запатентовали LADA Yashma

Роспатент одобрил регистрацию наименования LADA Yashma. Оно выполнено фирменным шрифтом АВТОВАЗа, но в качестве заявителя он почему-то не упомянут.

Соответствующая документация опубликована в открытой электронной базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС). Уточняется, что товарный знак оформлен сразу по двум классам — 12-му и 28-му. Первый позволяет легально торговать в нашей стране автомобилями, а также запасными частями и аксессуарами к ним. Второй касается игрушечных моделей, включая машинки с дистанционным управлением, конструкторы и масштабные сборные модели.

Заявитель, пожелавший остаться неизвестным, подал заявку на регистрацию наименования LADA Yashma еще в конце зимы прошлого года, но одобрения отечественного ведомства пришлось ждать до середины апреля 2026-го. Впрочем, теперь об эксклюзивных правах можно не беспокоиться ближайшее десятилетие.

Остается сказать, что легковой автомобиль LADA Yashma никогда не входил в линейку АВТОВАЗа. Однако в свое время волжский автогигант выпускал машины, окрашенные в одноименный бордовый цвет.

