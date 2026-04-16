Эксперт Федоров объяснил, почему на самом деле россияне любят японские авто

Мог ли еще пять лет назад открытый порт Владивосток предположить, что пирсы вновь наводнят бесконечные потоки «правого руля»? Мог ли среднестатистический российский автомобилист представить, что он будет переводить свои «кровные» в неизвестном направлении, два месяца ждать, подпрыгивая от каждой SMS-ки, а потом на окраине сгружать с автовоза покрытый толстым слоем грязи автомобиль и при этом светиться, как звезда на кремлевской башне? Конечно, нет: мы никогда не ценим, что имеем, а потеряв — плачем. И платим, зачастую без разбора, чтобы заполучить назад. Именно такой сюжет переживают японские автомобили в России.
В «лихих девяностых» сделанные в Японии и зачастую «праворукие», иномарки табунами хлынули в нашу Необъятную: комфортные, технологичные, невероятно стильные, они казались космическими кораблями на фоне «Жигулей», «Москвичей» и «Волг». Даже руль в бардачке никого особо не пугал: это была крошечная плата за то удовольствие, которое даровал автомобиль из Страны восходящего солнца. Конец прошлого века и начало нашего — целиком за «японками», которые помимо всего прочего оказались еще и невероятно надежными, довозя до дома даже при самых фатальных поломках. А потом еще и продолжая ездить, пока хозяин копит на ремонт.
В 2010-х голову подняли корейские автомобили. Не столь привлекательные, но не менее надежные и значительно более доступные, они добивались своих высот зачастую именно на старых японских технологиях. На мудром ценообразовании, грамотном подходе и целеустремленности корейские автогиганты начали подминать под себя рынки по всему свету — и наш, российский, в том числе. А еще — на замедлении, а позже и стагнации самого японского автопрома: великую автоотрасль Японии нестерпимо клонило к закату.
История не знает сослагательного наклонения, но уже можно говорить смело: работящие и богатые китайцы со временем пустили бы по японскому пути и корейское машиностроение, но тут случился 2022-й год, и российский авторынок поехал по своему уникальному пути. Исключительно китайскому: сюда относится не только импортные, но и новоявленные отечественные бренды, а также элементы плоть от плоти нашенского. Скажем, коробки передач на «Весте» и «Буханке» — далеко не отечественной разработки.
Но зашедшие в 2022-м году в Россию «восточные партнеры» уперлись в некую стену уже в 2025-м: кирпичи в ней смело можно подписать автографом главы Центробанка, а вот «раствор», что стену цементирует — опытом самих отечественных автомобилистов. Во-первых, хлебнули, конечно, лиха, получили опыт эксплуатации «китайцев» не ложку, а целый половник. Во-вторых, сравнили ощущения: в частности — с опытом эксплуатации тех самых японских автомобилей.
Почитывая по долгу службы «китайские» форумы, регулярно встречаешь претензии, что могли родиться только в головах экс-обладателей «японок». «Камни в огород» китайцев летят все чаще и чаще, а вот количество «параллельного импорта», особенно вторичного, растет, не глядя на чинимые ему препятствия. И все больше «страждущих» готовы поучаствовать в японском аукционе. Что же в них, в этих японских машинах, этакого?
— Российские потребители смогли «распробовать» японские машины — в частности, Suzuki — еще в ранние 90-ые, когда в нашу страну пошел поток праворульных автомобилей с пробегом. Дизайн, мощность, комфорт — несравнимо с тем, что мы в России знали ранее. Позже к этому списку добавились впечатляющий ресурс и ремонтопригодность: выяснилось, что японские машины ломались куда реже отечественных. И ремонт, опытные водители меня поймут, позволял проехать еще десятки, а иногда и сотни тысяч километров.
Позже, в середине девяностых и начале двухтысячных, в России появились и официальные дистрибьюторы, и дилеры: а это уже новые машины, и высокий, ранее недоступный уровень сервиса. Могу со всей уверенностью сказать о нас, о Suzuki: наши машины просто комфортно эксплуатировать. Поэтому у нас и сегодня очень лояльная аудитория, для которой мы регулярно проводим акционные и сервисные кампании, ради которой мы запустили бренд запчастей Suzutec, которые доступны и соответствуют строгим стандартам качества Suzuki. Бизнес изначально строился на основе потребностей клиента, что называется, «от конечного потребителя», что, кстати, актуально и по сей день.
Подводя итог, могу сказать так: популярность японских автомобилей в России вообще и Suzuki в частности, основана на высоком качестве самого автомобиля, его надежности, комфортной эксплуатации, а также ликвидности, — рассказывает Александр Федоров, руководитель отдела планирования и развития дилерской сети «Сузуки Мотор Рус».
К сказанному ничего добавлять не хочется, но один эпизод все же нужен: еще в двухтысячных было доподлинно известно, что японцы достаточно точно знают ресурс каждого элемента автомобиля. Иными словами, было ясно наперед, что и на каком пробеге предстоит поменять. Таким образом цену эксплуатации можно было подсчитать, взяв в руки калькулятор. Годы в России эту модель подтвердили.
Сюда же стоит внести и широчайший ассортимент запчастей, которые были представлены на полке как в оригинальном, так и в аналоговом варианте, а также накопленный опыт самого разного обслуживания и ремонта. Но в целом — сущая правда: японские машины просто комфортны в эксплуатации. И в этом их ключевое конкурентное преимущество.