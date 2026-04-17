В Санкт-Петербурге собрали первый тестовый кроссовер Jeland J6

На бывшем заводе General Motors в Северной столице, а точнее в Шушарах, собран первый тестовый автомобиль нового российского бренда Jeland. Речь идет о компактном кроссовере с индексом J6. Модели пророчат статус лидера продаж.

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», появление на свет упомянутого SUV является для завода-изготовителя финальным этапом подготовки к старту производства по полному циклу. Площадкой управляет отечественный холдинг «АГР», который создал Jeland с партнерами из китайской компании Defetoo. Кстати, их первым совместным проектом стала марка Tenet. С ее шильдиком штампуют перелицованные китайские паркетники Chery, а в случае Jeland в качестве доноров выступают «поднебесные» автомобили Jaecoo.

Сборочный цех сформирован по итогам тотального переоснащения предприятия, включая строительные, инфраструктурные работы и монтаж современного конвейера. Производство организовано на пяти линиях, установлены 88 рабочих станций, десятки манипуляторов и роботизированные комплексы. Предусмотрена сборка нескольких моделей кузова.

Процесс охватывает все стадии полного цикла, начиная от установки элементов интерьера с остеклением и заканчивая программированием бортового софта с заправкой автомобиля необходимыми жидкостями. В завершающую стадию входят испытания, контроль качества, проверка на роликовых стендах, а также на дорогах.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что продажи кроссоверов Jeland стартуют в России во втором квартале 2026 года.