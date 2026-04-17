Jaguar Land Rover получил в России права на «дикую кошку»

Согласно открытой электронной базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС), головной офис упомянутого британского автостроителя на сей раз решил застолбить изображение дикой кошки. Как известно, она давненько является символом марки, а теперь официально проходит в РФ множеству классов Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). В общем списке фигурирует и 12-й «автомобильный», позволяющий легально торговать легковушками, а также запчастями и аксессуарами к ним.
В качестве заявителя, обратившегося в отечественное ведомство с просьбой о регистрации «кошки», в документации указан головной офис «Ягуар Лэнд Ровер Лимитед». В Роспатенте не стали отказывать компании, предоставив ей карт-бланш на ближайшие десять лет. Патент утратит силу 14 марта 2035 года.
Напомним, на сегодняшний день Jaguar Land Rover отказался от производства традиционных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, переключившись на электрокары. Например, сейчас «кошачьи» автостроители заняты подготовкой к выпуску мощной спортивной батарейной модели, дебют должен состояться ближайшей осенью.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что Jaguar Land Rover получил в России эксклюзивные права на наименование популярного внедорожника, который хорошо знаком отечественным автомобилистам.