Глава РОАД выразил сомнение, что западные автобренды смогут догнать китайцев

Если в начале 2000-х китайцы собирали чужие автомобили по лицензии, выпуская их под собственными брендами, и активно осваивали грубый «копипаст», то теперь по дизайну и технологиям «поднебесные» концерны впереди планеты всей. Все изменилось, и сегодня западные компании пытаются догнать их.

Однако, как в беседе с «Российской газетой» сказал глава Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин, догнать китайские автобренды у западных производителей, скорее всего, уже не получится. «Потому что в КНР собирают 30 миллионов автомобилей, и соревноваться с ними тем, кто выпускает 3 миллиона машин — очень сложная задача», — объяснил он.

Подщеколдин поделился собственным наблюдением: о том, что еще 10 лет назад многие китайцы ездили на импортных автомобилях, а сейчас у большинства — машины местных марок. К тому же все больше зарубежных автопроизводителей участвует в «поднебесных» автосалонах, понимая, что КНР — это рынок номер один. Поэтому и грядущее моторшоу в Пекине, которое откроется 24 апреля, станет самым крупным.

— Когда ты ходишь по автосалонам в КНР, то экспозиции даже таких брендов, как Mercedes-Benz или Volkswagen, гораздо скромнее выглядят с точки зрения технологичности в сравнении с китайцами, — отметил Подщеколдин.

