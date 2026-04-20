Nordcross готовит для России четыре новинки

Руководитель предприятия, выпускающего автомобили Nordcross (суббренд Geely), обнародовал дальнейшую стратегию марки для России. Так, по его словам, линейка пополнится четырьмя новыми моделями, что позволит ощутимо нарастить объемы продаж.

Как сообщает портал «Китайские автомобили», в эфир новостной передачи Центрального телевидения КНР «Синьвэнь Ляньбо» вышел специальный репортаж, посвященный заводу. В том видеоролике засветился заключительный этап компоновки Nordcross 001. Помимо этого, в объективы камер угодили автомобили, созданные на платформе Lotus Eletre и Lotus Emeya, которые уже фигурировали в демонстрационных материалах в мае минувшего года.

Стоит обратить внимание и на иную примечательную деталь. Вся информация на знаках и табличках вдоль конвейерной ленты продублирована на русском и английском языках. В частности, в кадре на мгновение возникли указатели нескольких «станций для сборки» и таинственная зона «оффлайн-инспекции». Это подчеркивает ориентацию выпускаемой продукции на экспортное направление, где основным потребителем выступает Россия.

Главным действующим лицом сюжета стал Хун Фэн, занимающий должность генерального директора на упомянутом заводе. Управленец поведал зрителям, что в текущий момент предприятие исполняет контракт на производство партии из 500 машин. Из обозначенного количества уже выпущено свыше 300 экземпляров. Их отправка за рубеж состоится до конца апреля.

Пока же в Россию отправилось 130 машин из свежей серии. Хун Фэн сделал акцент на том, что эти автомобили относятся к категории среднего и высокого ценового сегментов. Кроме того, он раскрыл перспективы дальнейшего расширения линейки Nordcross. Так, уже ведется подготовительная работа, направленная на оформление Одобрений типа транспортного средства (ОТТС) для еще четырех машин — в том числе GS13, GS12 и GS01. Но какие именно модели скрываются под этими заводскими индексами, сказать пока сложно.