Tesla не в счет: почему мировой автопром не хочет внедрять в свои машины автопилот

Было время, когда буквально все ведущие автостроители с оптимизмом говорили о том, что в ближайшее время внедрят в свои машины автопилот. Что вот-вот наступит счастливая эпоха мира без аварий. И качество вождения будет безжалостно контролироваться умными алгоритмами. Однако время шло, а автопилоты по-прежнему оставались чем-то уникально недостижимым. Но при этом, парадоксальным образом, практически готовыми к реализации. А последняя все не наступала. Почему, выяснил портал «АвтоВзгляд».

И что удивительно: несколько компаний, не имеющих отношения к производству авто, довольно успешно демонстрировали уверенную работу систем автономного вождения. Но в серийных машинах такие технологии почему-то активно не применялись. Конечно, есть компания Tesla, которая заявляла о том, что внедрила в свои автомобили автопилот. Однако техническая реализация этой технологии оказалась довольно сомнительной и вызвала череду скандалов из-за резонансных аварий с последствиями.

Дошло до того, что в Европе Tesla запретили использовать в рекламных материалах термин «автопилот» применительно к своей продукции. Фактически, технические возможности для появления автономных автомобилей уже есть. Только автомобилей по-прежнему нет. Возникает простой вопрос: почему?

И ответ на него оказывается довольно сложным. Дело в том, что для беспроблемного функционирования автономных машин необходима продвинутая цифровая среда. Прежде всего речь идет о сетях мобильной связи как минимум стандарта 5G. Зачем? А затем, что такой автомобиль остро нуждается в высокоскоростных каналах передачи большого количества данных.

В каналах, позволяющих ему в режиме реального времени не только получать расширенную информацию о состоянии дорожной сети, но и передавать информацию о своих параметрах движения, о распознаваемых объектах и реакции на динамически меняющееся окружение. Для чего? А вот тут мы подходим ко второй проблеме.

Дело в том, что как бы умен и автономен не был автомобиль, он все равно остается источником повышенной опасности. И полностью исключить вероятность попадания умной машины в ДТП нельзя. А как выяснить кто виноват? Правильно. Нужен разбор полетов. А для этого требуется проанализировать весь набор факторов, приведших к аварии и определить виноватого. Причем в качестве виновника может выступить и некорректно работающий алгоритм.

Но поскольку обвинить программу в наезде на того же пешехода проблематично, возникает другой виноватый. Это непосредственный разработчик автопилота. А может быть — физический или юридический владелец транспортного средства, который не обеспечил его надлежащее техническое состояние.

Особенно много сложностей возникает в случае, если в ДТП помимо автопилота было несколько участников в виде авто под управлением старорежимных водителей и пешеходов. На данный момент законодательство не охватывает подобные коллизии. А значит, необходима новая юридическая база. Пока ее нет, и сделать ее эффективной в настоящий момент довольно сложно. Особенно с учетом того, что на дорогагах будут одновременно сосуществовать автопилоты и обычные водители.

Хотя все это и возможно. Вопрос времени и денег. Правда, глобальные вложения в инфраструктуру автопилотов довольно сомнительны в том случае, если нет уверенности в массовой востребованности подобной технологии. И вот здесь мы подходим к самому главному. Почему мировые автогиганты, поначалу активно заявляющие о реализации проектов автономного вождения, почти перестали упоминать эти технологии? И тут все просто.

Они осознали, что автономное вождение просто обрушит авторынок. Дело в том, что автомобиль, не нуждающиеся в водителе, по сути превращается в комфортный аналог общественного транспорта. А для пассажира неважны ключевые характеристики современных ТС, которые пока что еще двигают торговлю. Дизайн, динамика, управляемость, мощность двигателя. Все это уходит на второй план. Ведь пассажир нуждается в совершенно другом наборе потребительских качеств.