GWM завершил сертификацию Tank 300 калининградского производства

О том, что Great Wall Motor завершил сертификацию локализованного Tank 300, который «прописался» на калининградском заводе «Автотор», сообщил портал «Китайские автомобили». Наши коллеги уточнили, что документ, необходимый для реализации машин на территории Евразийского экономического союза, оформили в Белоруссии.

Согласно ОТТС, габариты Tank 300 составляют 4760х1930х1903 мм. Внедорожник оснащается 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 218 л.с., который работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод у китайского вездехода полный.

Что касается цен, то в России Tank 300 будет стоить от 4 499 000 до 5 249 000 рублей без учета скидок по спецпредложениям.

