Доля машин российского производства достигла 59% в продажах новых авто

По итогам первого квартала 2026 года доля автомобилей российского производства на рынке новых легковых машин выросла до 59%. Об этом сообщил замначальника отдела аналитики агентства «Автостат» Дмитрий Ярыгин на пресс-конференции в ТАСС.

«Отдельно хотелось бы отметить по итогам за 3 месяца, что доля автомобилей российского производства растет — 59% уже. И есть предпосылки, что мы эту цифру увидим в лучшей динамике», — цитирует эксперта ТАСС.

Согласно презентации, которую представил Ярыгин, в марте 2026 года на долю LADA пришлось 24% рынка, хотя годом ранее этот показатель равнялся 32%. Другие российские бренды без учета тольяттинского гиганта заняли 15% против 5% в марте 2025-го.

Доля китайских марок за тот же период сократилась с 54% до 41%. При этом корейские и японские бренды нарастили свое присутствие с 3% до 8%. Европейские производители также показали рост, увеличив долю с 3% до 7%.

Стоит учитывать, что часть китайских компаний уже организовала сборку своих моделей на территории России. По результатам исследования «Газпромбанк Автолизинг», лидером по уровню локализации среди «поднебесных» брендов остается Haval, выпускающий машины на заводе в Тульской области. Кроме того, в нашей стране собирают легковушки Jaecoo, Jetour, Exeed, Voyah, Omoda и прочих марок.