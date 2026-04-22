Госдума продлила действие СПИКов для автопроизводителей, пострадавших от санкций

Специальный инвестиционный контракт (СПИК) — ключевой инструмент промышленной политики России, на котором держится стратегия локализации автопроизводства. Суть механизма проста: инвестор берет на себя обязательство вложить средства в создание или модернизацию производства, а государство гарантирует неизменность «правил игры» и предоставляет меры поддержки, включая компенсацию некоторых затрат. Для автомобильных компаний, работающих в России, СПИК фактически определяет экономику всего производственного цикла — от сборки до глубины локализации, измеряемой в баллах. Любые изменения в регулировании этого механизма напрямую затрагивают инвестиционные планы предприятий отрасли.

И вот сегодня Госдума во втором и третьем чтениях одобрила поправки в федеральный закон «О промышленной политике в Российской Федерации», которые касаются регулирования СПИК в автомобильной промышленности. Документ был инициирован правительством во исполнение поручения президента от 21 июля 2022 года и направлен на обеспечение устойчивого развития отрасли. Главное содержание поправок — возможность продления действующих специнвестконтрактов в автопроме по 31 декабря 2033 года. Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

Необходимость корректировки законодательства объясняется внешнеэкономической ситуацией. Как следует из пояснительной записки, недружественные действия ряда иностранных государств поставили предприятия автопрома, заключившие СПИК, в условия, при которых они объективно не могут в полной мере исполнить обязательства по освоению критических технологических операций и достижению необходимого уровня локализации в установленные сроки — даже с учетом возможности продления проекта на двенадцать лет.

Продление теперь допускается в тех случаях, когда против РФ, самого инвестора или других лиц, указанных в контракте, иностранным государством, межгосударственным объединением либо их учреждениями были введены односторонние ограничительные меры, препятствующие реализации инвестиционного проекта.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина, выступившая автором ключевой поправки, пояснила, что ранее преференциальный режим для инвесторов, не сумевших из-за санкций выполнить свои обязательства, не распространялся на проекты, по которым решения были приняты до 2019 года, но сами контракты подписаны позднее — уже после вступления в силу обновленного механизма СПИК 2.0.

В результате часть добросовестных предпринимателей оказалась в правовом тупике: решение межведомственной комиссии было получено по старым правилам, а контракт с Минпромторгом заключен уже по новым — без права на продление. Принятая норма исправляет эту коллизию, предоставляя таким компаниям право до 2033 года пользоваться всем набором преференций, предусмотренных СПИКом.

Наиболее показательный пример применения новой нормы — завод китайского концерна Great Wall Motor в Тульской области, выпускающий автомобили под маркой Haval. Одобрение межведомственной комиссии предприятие получило еще по правилам СПИК 1.0, однако сам контракт с Минпромторгом был подписан 23 сентября 2020 года, когда уже действовал обновленный механизм. Именно эта временная нестыковка лишала завод права на продление, хотя по существу инвестор выполнял все условия добросовестно.

Принятые поправки закрывают этот пробел в законодательстве и позволяют тульскому предприятию, а также другим компаниям, оказавшимся в аналогичной ситуации, продолжить реализацию инвестпроектов на согласованных ранее условиях. Для отрасли это означает сохранение производственных мощностей, рабочих мест и перспектив дальнейшего углубления локализации автопроизводства в России.