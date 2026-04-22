Ford отзывает более 140 000 пикапов Ranger из-за риска возгорания

Компания Ford объявила об очередной масштабной сервисной кампании на американском рынке. На этот раз под отзыв попадают 140,2 тысячи пикапов модели Ranger — причиной стала неисправность электропроводки, способная привести к короткому замыканию и возгоранию в зоне передней стойки кузова. О решении сообщило Национальное управление безопасности движения на трассах США (NHTSA), на которое ссылается агентство Reuters.

Регулятор уточнил порядок устранения дефекта. Дилерские центры обязаны провести диагностику жгутов проводов на предмет механических повреждений, а также установить обновленную версию ПО модуля управления кузовом. В тех случаях, когда осмотр выявит повреждения, изношенные элементы электропроводки подлежат полной замене.

Нынешний отзыв — далеко не первый и, судя по динамике, не последний в практике американского автопроизводителя. В середине апреля Ford был вынужден вернуть в сервис почти 1,4 млн пикапов F-150 выпуска 2015-2017 годов: тогда проблема крылась в некорректной работе программного обеспечения блока управления двигателе. Месяцем ранее, в марте, компания объявила об отзыве свыше 250 тысяч внедорожников — ошибки в ПО обнаружились у моделей Lincoln Navigator, Nautilus, Aviator и Ford Explorer.

Впечатляющую картину рисует и свежая статистика. По данным аналитического портала iSeeCars, на которое ссылается «Коммерсант», за последние двенадцать месяцев Ford Motor Co. отозвала 19,6 млн автомобилей под брендами Ford и Lincoln. Этот показатель многократно превосходит результаты всех остальных игроков отрасли. На противоположном полюсе рейтинга оказался Mercedes-Benz, продемонстрировавший наименьшее количество сервисных кампаний.

Руководство американского концерна не пытается оспорить сложившуюся ситуацию, однако расставляет собственные акценты. В компании подчеркивают, что девять из десяти автомобилей, отозванных за минувший год, были произведены в период с 2013 по 2020 год. По утверждению представителей Ford, современные модели отличаются заметно более высоким качеством сборки и надежностью — а значит, вал отзывов связан главным образом с наследием предыдущих лет выпуска.