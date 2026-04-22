Ford отзывает более 140 000 пикапов Ranger из-за риска возгорания

Регулятор уточнил порядок устранения дефекта. Дилерские центры обязаны провести диагностику жгутов проводов на предмет механических повреждений, а также установить обновленную версию ПО модуля управления кузовом. В тех случаях, когда осмотр выявит повреждения, изношенные элементы электропроводки подлежат полной замене.
Нынешний отзыв — далеко не первый и, судя по динамике, не последний в практике американского автопроизводителя. В середине апреля Ford был вынужден вернуть в сервис почти 1,4 млн пикапов F-150 выпуска 2015-2017 годов: тогда проблема крылась в некорректной работе программного обеспечения блока управления двигателе. Месяцем ранее, в марте, компания объявила об отзыве свыше 250 тысяч внедорожников — ошибки в ПО обнаружились у моделей Lincoln Navigator, Nautilus, Aviator и Ford Explorer.
Впечатляющую картину рисует и свежая статистика. По данным аналитического портала iSeeCars, на которое ссылается «Коммерсант», за последние двенадцать месяцев Ford Motor Co. отозвала 19,6 млн автомобилей под брендами Ford и Lincoln. Этот показатель многократно превосходит результаты всех остальных игроков отрасли. На противоположном полюсе рейтинга оказался Mercedes-Benz, продемонстрировавший наименьшее количество сервисных кампаний.
Руководство американского концерна не пытается оспорить сложившуюся ситуацию, однако расставляет собственные акценты. В компании подчеркивают, что девять из десяти автомобилей, отозванных за минувший год, были произведены в период с 2013 по 2020 год. По утверждению представителей Ford, современные модели отличаются заметно более высоким качеством сборки и надежностью — а значит, вал отзывов связан главным образом с наследием предыдущих лет выпуска.