Рамный внедорожник Sollers S9 готов встать на конвейер

Компания «Соллерс» официально раскрыла внешний облик своего нового рамного внедорожника, получившего индекс S9. По словам руководителя центра продуктового развития концерна Михаила Гурьянова, на которого ссылается «Коммерсантъ», публичная презентация автомобиля состоится в самое ближайшее время, а выпуск товарных машин развернется на конвейере Ульяновского автомобильного завода уже в сентябре нынешнего года.

На предприятии подчеркивают, что к настоящему моменту полностью завершены цикл разработки и все сопутствующие инжиниринговые процедуры, так что модель фактически готова к серийному производству. Примечательно, что заключительный этап конструкторских работ проходил исключительно на российской территории.

Его выполнили специалисты собственного центра продуктового развития компании, а к отдельным задачам были привлечены молодые инженеры из Московского государственного технического университета им. Баумана. Студенты и выпускники столичного вуза отвечали, в частности, за проектирование решетки радиатора и за компоновку камер системы кругового обзора.

Технической платформой для нового внедорожника, напомним, послужил рамный пикап Sollers ST9, ведущий свою родословную от китайской модели JAC T9. Тем не менее кузов Sollers S9 является самостоятельной разработкой, созданной с прицелом на запросы российских покупателей.

Моторная линейка будущей новинки уже определена. Покупателям предложат на выбор два силовых агрегата: турбодизель мощностью 163 лошадиные силы и бензиновый двигатель, развивающий 224 л.с.. Оба мотора будут работать в паре с 8-ступенчатой автоматической КП. Трансмиссионная схема выдержана в классическом внедорожном ключе — автомобиль оснащается системой полного привода типа part-time, то есть с жестко подключаемой передней осью, что традиционно ценится любителями серьезного бездорожья.