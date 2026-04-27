АВТОВАЗ расширяет линейку коммерческого транспорта

АВТОВАЗ и нижегородский «Промтех» заключили соглашение о стратегическом партнерстве, открывающим новую главу в развитии отечественного рынка коммерческого и специального автотранспорта. Подписанный документ закрепляет договоренности об объединении производственных и сбытовых ресурсов двух компаний для выпуска и реализации транспортных средств специального назначения, призванных дополнить нынешнюю продуктовую линейку российского автогиганта.

Главным вектором совместной работы станет расширение ассортимента коммерческих и специальных машин, а также развитие каналов их продвижения к конечному потребителю. Принципиально важный момент достигнутых договоренностей заключается в том, что техника производства «Промтеха» получит доступ к официальной дилерской сети LADA.

Для покупателей это означает не только более широкий выбор транспортных средств под одной крышей, но и единые стандарты обслуживания: сделки и сервисная поддержка будут осуществляться по тем же регламентам, которые уже привычны клиентам тольяттинского производителя. Подобная схема выгодна обеим сторонам.

АВТОВАЗ получает возможность оперативно закрыть те сегменты рынка, в которых собственные мощности пока не представлены в полном объеме, а «Промтех» — выход на одну из самых разветвленных автомобильных розничных сетей страны. Конечный же потребитель — будь то транспортное предприятие, медицинское учреждение или социальная служба — сможет приобретать необходимую технику с прозрачными гарантийными условиями.

Объединение компетенций крупнейшего автопроизводителя страны и специализированного нижегородского предприятия способно дать ощутимый эффект для отечественного рынка коммерческого транспорта, который сегодня особенно нуждается в насыщении доступной и качественной техникой российского производства.