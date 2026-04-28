«Китайские японцы»: чего не хватает автомобилям «параллельного импорта»

Российский рынок потихоньку наполняется автомобилями японских брендов, но китайской сборки: Mazda и Toyota широко представлены и столь же широко востребованы. Казалось бы, божественное японское автомобилестроение ничто испортить не может, но китайцы и тут преуспели: личное знакомство с текущим модельным рядом, вернее — с конкретикой некоторых моделей, вызывает некоторое разочарование. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Осознание парадигмы, что массово покупать «чайнакары» уже никто не хочет, перевернуло российский авторынок: премиальные «китайцы» — товар штучный, а средний и массовый сегмент — настолько неоднороден, что отталкивает. Как итог — дилеров в «параллельный импорт». К нам поехали машины «глобальных брендов», но собранные, повторим, в той же Поднебесной, на которые исправно находится спрос: китайские BMW бьют рекорды продаж, как и полуофициально представленные в РФ Mazda. Про Toyota — и говорить нечего: «Тойота» в России — больше чем Toyota где-либо.

Хотелось бы сказать, что «божественная Япония» может быть сделана хоть в Калуге, базовых принципов это не меняет, однако это будет неправдой. Меняет. Зарождение идиомы, что «не все коту масленица», и не всякая «Тойота» подходит под классическое описание, произошло в процессе беседы с таксистом, который на китайскую Camry — почти богохульство — жаловался: мол, и гремит, и качество не то, и ресурс ниже, и вообще «не торт». Вам не угодить, скажете, и в чем-то будете правы: наш российский водитель — крайне требователен, обо что, кстати, регулярно разбивается мыслишка о покупке китайского автомобиля.

Но другая половина этой идиомы — чистая правда: сделанные в Китае для локального рынка японские машины отличаются от того, что официально продавалось у нас в прошлой жизни. Тактильные ощущения и опытный глаз японофила тут же подскажут, где произошла «подмена понятий».

Во-первых, конечно, невыносимая для самураев чехарда с электроникой, когда телефон с трудом и «багами» соединяется с CarPlay, а беспроводная зарядка приводит лишь к нагреву аппарата. Во-вторых, недопустимая просто шумоизоляция: «япония» акустически приблизилась к «Жигулям», шурша всеми возможными углами. Двери — что пустой барабан. Качество отделочных материалов — туда же!

Отдельная песня — узлы и агрегаты: «новобранцы» уже поехали в сервис, а механики заметили разницу в толщине и ресурсе повсеместно, куда только дотянулась рука. И двигатели, и коробки, и банальная толщина металла несоизмеримы с теми моделями, которые некогда и производились в России, и поставлялись к нам напрямую из Японии.

Увы, чуда не произошло, а между Aisin и китайским Aisin — разница огромна. И выбирая сердцем, а как еще сегодня покупать японскую машину, стоит этот неловкий эпизод в уме держать.