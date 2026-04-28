Они нам мешали: история о том, как Renault путалась под ногами АВТОВАЗа

Чудны дела твои, Господи! Оказывается, целое десятилетие АВТОВАЗу активно мешали развиваться не кто-нибудь, а его собственные партнеры из Renault, теперь уже бывшие. По крайней мере, так явствует из слов топ-менеджера тольяттинского предприятия. Портал «АвтлВзгляд» немного в шоке.

Пора бы уже и привыкнуть к парадоксальному образу мышления представителей отечественной автомобильной отрасли, однако они не перестают удивлять все более изысканными перлами. Вот надысь отличился директор по качеству автосборочных производств АВТОВАЗа Виталий Парадизов. В интервью «Автоновостям дня» он, ничтоже сумняшеся, заявил, что в период французского владычества попытки инвестировать средства в изменение конструкции моделей LADA Niva и Granta «были обречены на отказ».

АГРЕССИВНОЕ ДАВЛЕНИЕ

Народ перманентно интересуется: почему признанный лидер отечественного автомобилестроения с упорством, достойным лучшего применения, выпускает морально и технологически отсталую продукцию. И вот, наконец, ответ получен. Оказывается, зловредные буржуи отказывались вкладывать деньги в великолепную LADA Niva и очаровательную LADA Granta: «Напрямую говорилось, что это развивать не нужно, что надо переходить на платформу альянса CMF-B, что сюда мы инвестировать не будем и что здесь ничего делать не надо».

Только с уходом злокозненных французов у инженеров и технологов АВТОВАЗа руки оказались развязанными. Чем они не замедлили воспользоваться. «Последние три года мы очень агрессивно давим на решение застарелых проблем. То есть те проблемы, которые реально много лет не решались, они сейчас одна за другой начинают закрываться. В основном за счет изменения конструкции», — поведал в том же интервью г-н Парадизов. И в качестве яркого примера заводской «агрессии» привел новый 90-сильный двигатель для внедорожников Niva Travel, «необходимость внедрения которого была очевидна давно».

«Он на порядок современнее, чем двигатель 1.7, вот этот старый, который там стоял. Это конструктивно просто принципиально разные двигатели: у них разные технологии производства деталей, у них разные технологии сборки самих двигателей, у них разные процессы испытаний совершенно». Вот так, отряхнув с ног прах наследства Renault, руководство АВТОВАЗа с энтузиазмом бросилось в модернизацию своих легендарных поделок.

У РАЗБИТОГО КОРЫТА

При всем желании весьма затруднительно найти в решении Renault что-то предосудительное. Действительно, какой лягушатникам был смысл вкладываться в модернизацию моделей, которые безнадежно устарели? LADANiva с минимальными доработками выпускается с 1977 года, да Granta, радующая нас своим неизменным обликом с 2011 года, построена на платформе Kalina начала века.

Конечно, французы — те еще негодяи, но в рациональности по данному вопросу им не откажешь. Даже навязывание собственной глобальной платформы совершенно разумно — сокращение издержек занимает не последнее место в планах любой компании. Но к отечественным руководителям тольяттинского предприятия некоторые вопросы возникают.

Каким образом они, проработав десятилетие в тесном сотрудничестве с Renault, после ее позорного бегства умудрились остаться у разбитого корыта — без передовых технологий, с устаревшими наработками, которые теперь пытаются неведомым образом реанимировать. Разве этому нас учили наши восточные соседи-китайцы?

Защитники компании пытаются ее оправдать и, как им кажется, успешно. Дескать, населения в стране маловато для того, чтобы поддерживать дорогостоящие научные разработки и при этом сохранять рентабельность производства. Не будем погружаться в разбор утверждения о том, что для самодостаточной экономики необходимо 300 млн жителей.

Эти расчеты были сделаны группой западноевропейских экономистов в 1970-х, с тех пор много воды утекло. Но даже если и так, раз АВТОВАЗ в реальной экономической ситуации неконкурентоспособен и не может быть конкурентоспособным, то зачем он тогда вообще нужен?