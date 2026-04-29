Jetour T1 и T2 будут производить по полному циклу в Калининграде

Калининградский завод «Автотор» объявил о начале подготовки к выпуску кроссоверов Jetour T1 и T2 по полному производственному циклу. Речь идет не только о крупноузловой сборке, но и об организации на площадке сварочных и окрасочных операций.

В пресс-релизе уточняется, что работы ведутся в рамках генерального соглашения о стратегическом партнерстве с Jetour Auto, подписанного еще два года назад — в апреле 2024-го. Договор предполагает поэтапное увеличение объемов выпуска, расширение модельной линейки и создание мощностей для локализации полного цикла.

В 2025 году на предприятии была введена модернизированная линия сварки, а также выполнены работы по оснащению участков мелкоузловой сборки продукции бренда. В итоге завод освоил выпуск кроссоверов Jetour Dashing, Jetour X70 Plus, Soueast S06 и Soueast S07 со сваркой и окраской кузовов. В апреле 2026-го специалисты «Автотора» и Jetour приступили к монтажу еще одного участка — на этот раз роботизированной сварочной линии.

Отмечается, что реализация проекта позволит нарастить производственные мощности для локальной сборки автомобилей Jetour и Soueast, а также создать дополнительные рабочие места. Но вот конкретные сроки начала продаж калининградских Jetour T1 и T2 пока не раскрываются.