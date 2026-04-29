Бывший завод Mercedes-Benz прекратит производство автомобилей Exeed

Производство автомобилей китайского бренда Exeed (входит в концерн Chery) наладили на бывшем заводе Mercedes-Benz в Подмосковье еще в 2024 году. Но в обозримом будущем сборку кроссоверов перенесут — на предприятие холдинга «АГР» в Шушарах (Санкт-Петербург), которое прежде принадлежало General Motors.

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на собственные источники, знакомые с деятельностью «АГР» и «Автодома» (эта компания владеет подмосковным автозаводом), китайская сторона ожидала от российского партнера подачи документов в Минпромторг для включения Exeed в специнвестконтракт. Если бы это случилось, то можно было бы претендовать на субсидии, компенсирующие утильсбор, а также на участие в госпрограммах по стимулированию спроса и в госзакупках. Однако этого не произошло.

Тем временем «АГР» постепенно развивает выпуск автомобилей суббрендов Chery на собственных площадках. В распоряжении холдинга, помимо завода в Шушарах, есть бывшее предприятие «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в Санкт-Петербурге, а также экс-завод Volkswagen в Калужской области.

Напомним, ранее стало известно о переносе производства другой марки концерна — Omoda — с калининградского «Автотора» на петербургский завод АГР. При этом на «Автоторе» сохранится сборка машин брендов Jetour и Soueast, к которым в обозримом будущем присоединятся Jetour T1 и T2.