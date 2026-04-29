Кроссовер Rox 01 встанет на конвейер калининградского «Автотора» только летом

Изначально предполагалось, что гибрид получит российскую прописку весной

Серийное производство китайских гибридных кроссоверов Rox 01 на калининградском заводе «Автотор» начнется только в июне, о чем представители бренда сообщили в пресс-релизе. Ранее они говорили, что автомобили встанут на конвейер весной.

Артем Князев

Российские продажи Rox 01 стартовали в нашей стране в феврале прошлого года. Сказать, что кроссоверы пользуются высоким спросом, нельзя — в 2025-м дилеры реализовали немногим больше 500 машин. А за первый квартал 2026-го — 180. Что, впрочем, аж на 181% больше, чем за аналогичный период 2025-го.

Rox 01 — это так называемый последовательный гибрид. Полуторалитровый бензиновый ДВС работает исключительно как генератор для выработки электроэнергии. В то время как колеса «крутят» два электромотора. Суммарная отдача установки достигает 476 л.с. и 740 Нм крутящего момента.

Кроссовер оснащается тяговой батареей емкостью 56 кВт·ч. Заявлено, что максимальная дальность хода «китайца» составляет 1115 км по циклу WLTC. Разгон с места до 100 км/ч занимает всего 5,5 секунды, пиковая скорость — 190 км/ч.

Что же касается цены, то просят за Rox 01 сегодня от 8 350 000 рублей без учета скидок («Семейная» версия). Старшая «Бизнес» выудит из кошелька как минимум 8 510 000.

