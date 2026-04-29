Кроссовер Rox 01 встанет на конвейер калининградского «Автотора» только летом

Серийное производство китайских гибридных кроссоверов Rox 01 на калининградском заводе «Автотор» начнется только в июне, о чем представители бренда сообщили в пресс-релизе. Ранее они говорили, что автомобили встанут на конвейер весной.

Российские продажи Rox 01 стартовали в нашей стране в феврале прошлого года. Сказать, что кроссоверы пользуются высоким спросом, нельзя — в 2025-м дилеры реализовали немногим больше 500 машин. А за первый квартал 2026-го — 180. Что, впрочем, аж на 181% больше, чем за аналогичный период 2025-го.

Rox 01 — это так называемый последовательный гибрид. Полуторалитровый бензиновый ДВС работает исключительно как генератор для выработки электроэнергии. В то время как колеса «крутят» два электромотора. Суммарная отдача установки достигает 476 л.с. и 740 Нм крутящего момента.

Кроссовер оснащается тяговой батареей емкостью 56 кВт·ч. Заявлено, что максимальная дальность хода «китайца» составляет 1115 км по циклу WLTC. Разгон с места до 100 км/ч занимает всего 5,5 секунды, пиковая скорость — 190 км/ч.

Что же касается цены, то просят за Rox 01 сегодня от 8 350 000 рублей без учета скидок («Семейная» версия). Старшая «Бизнес» выудит из кошелька как минимум 8 510 000.