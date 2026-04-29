Фраза «Можно, а зачем?» стала самым популярным мемом начала 2026 года в Рунете

Фраза представителя АВТОВАЗа «Можно, а зачем?» стала самым популярным мемом в российском сегменте интернета по итогам первого квартала 2026 года. Согласно данным аналитиков, за период с 1 января по 31 марта лидер рейтинга набрал 294,2 тыс. упоминаний в соцмедиа.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование компании Brand Analytics. Всего специалисты обработали более 9 млрд сообщений в русскоязычных социальных сетях. На втором месте расположился мем «Фа втфа пепе шнейне» с 292,6 тыс. упоминаний. А замыкает тройку фраза «Мой 2016-й» — 241,1 тыс. упоминаний.

В десятку самых популярных мемов также вошли «Сикс Сэвен», «Филяй-филяй», «Возьми телефон, деткааа», «Ыыыыффф от ЦБ РФ» и другие фразы.

Мем «Можно, а зачем?» получил широкое распространение после интервью руководителя проектов новых автомобилей АВТОВАЗа Олега Груненкова. Именно так он ответил на вопрос российского блогера о том, можно ли разработать машину, сопоставимую по уровню с BMW.

Позже отечественный автогигант подал заявку на регистрацию этого выражения в качестве товарного знака. Под брендом «Можно, а зачем?» тольяттинцы планируют выпускать не только автомобили, но и печатные издания, а также обувь, одежду, головные уборы, игрушки и даже пиво.