Ничего личного: Трамп заставляет европейскую автомобильную промышленность сменить прописку

Завязнув в бесконечной и бесперспективной войне на Ближнем Востоке — никогда такого не было, и вот опять — президент США решил наверстать упущенное традиционным для себя методом: взвалить все расходы на своих европейских «партнеров». Первым под удар попала ключевая, образующая и финансово емкая отрасль — автостроение. И тут старым брендам из Старого Света уже, похоже, от рыжего Донни никуда не деться. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Майские праздники для автопрома Европы начались не просто с плохих, а с пугающих новостей: мистер Трамп, обиженный за отказ в поддержке его войны с Ираном, в очередной раз решил компенсировать собственные затраты за его счет. Сходу и без раскачки на все машины и грузовики, произведенные в ЕС и окрестностях, введены таможенные пошлины в размере 25%.

Много это или мало? Да вполне достаточно для того, чтобы сделать весь продукт европейских автоконвейеров неконкурентоспособным в США. Любопытна и оговорка: на транспортные средства, сошедшие с американских конвейеров, пошлина не распространяется. По факту, такой поворот мысли верховного распорядителя Соединенных Штатов говорит лишь об одном: импорт теряет всякий финансовый смысл, переезжайте в Америку или уходите.

С учетом заметного изменения китайского рынка, «отходняк» по американскому сценарию — приговор, вынуждающий пересматривать стратегию буквально на коленке: правило вводится мгновенно, с реализацией уже на текущей неделе. А весь выпущенный «под Штаты» товар либо будет продан «в минус», либо должен быть отправлен на другие рынки. А теперь — вопрос в студию: а какие у европейских автопроизводителей есть другие рынки, способные переварить американский объем?

Фото Frank Hoermann/SVEN SIMON//globallookpress.com

Марс еще не заселен, на Луну только посмотрели, а Юго-Восточная Азия с Индией, теоретически способные компенсировать выпадение рынка американского — активно «заселяются» вездесущим Китаем.

Там, скорее, Haval и Geely заберут свое, чем VW и Renault найдут новых клиентов. Сюда же следует добавить издевательский временной фактор: пошлины, повторим, введены без раскачки и времени на подготовку. Условно — «завтра». Впрочем, и безусловно — тоже. Перекрутиться и запрыгнуть «в последний вагон» уже не получится.

Жестоко? Да, более чем. Агрессивно? Не то слово! Однако таков Дональд Трамп: опытный манипулятор, делец и мастер раскачивать лодки, задача которого, как видится на второй год его нынешнего пребывания в Белом доме, разрушить все интернациональные связи и погрузить мир в формат пиратского права — «кто сильнее — тот и прав».

Впрочем, для злорадства тут нет и не может быть места: стоимость единицы автомобильной продукции от такого только вырастет, причем повсеместно, а возвращение в РФ «глобальных брендов» может не произойти по не пролезающей в голову причине — некому будет возвращаться. Поверьте, Toyota начинает продавать Sequia и Tundra в Японии не от хорошей жизни: в Америке не расходятся, застаиваясь на складах.