8

АВТОВАЗ рассекретил палитру цветов кузова LADA Azimut

Варианты оформления салона пока остаются загадкой

Россиянам впервые продемонстрировали гамму цветов, предназначенных для окраски кузова новейшего отечественного кроссовера LADA Azimut. Его серийное производство начнется в сентябре, а продажи стартуют ближе к концу года.

Поделиться
Автор
Анатолий Белецкий

Изображение АВТОВАЗ рассекретил палитру цветов кузова LADA Azimut

Согласно видеоролику, опубликованному в официальном канале АВТОВАЗа в национальном мессенджере Max, «Азимут» будет доступен покупателям с восемью различными оттенками экстерьера. Пока ни один цвет не имеет названия, но уже понятно, на какие колеры можно рассчитывать. Три из них являются монохромными, еще пять — достаточно яркие, включая красный и зеленый.

Ожидается, что тольяттинцы предложат клиентам пару вариантов окраски крыши. Детали на сегодняшний день неизвестны. Но уже можно предположить, что крыша будет соответствовать общей гамме, а в качестве альтернативы верх разрешат выкрасить в черный. Кстати, Azimut должен стать первенцем бренда с панорамной крышей и сдвижным люком

С внутренней отделкой ясности нет, однако салон демонстрационного SUV оформили в красно-чёрных тонах. На вышеупомянутом видео представлен тёмный вариант с серебристыми вставками, а в начале осени прошлого года поставщикам показали зеленый интерьер.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что LADA Azimut испытали морозами и солью.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует