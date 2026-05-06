АВТОВАЗ рассекретил палитру цветов кузова LADA Azimut

Россиянам впервые продемонстрировали гамму цветов, предназначенных для окраски кузова новейшего отечественного кроссовера LADA Azimut. Его серийное производство начнется в сентябре, а продажи стартуют ближе к концу года.

Согласно видеоролику, опубликованному в официальном канале АВТОВАЗа в национальном мессенджере Max, «Азимут» будет доступен покупателям с восемью различными оттенками экстерьера. Пока ни один цвет не имеет названия, но уже понятно, на какие колеры можно рассчитывать. Три из них являются монохромными, еще пять — достаточно яркие, включая красный и зеленый.

Ожидается, что тольяттинцы предложат клиентам пару вариантов окраски крыши. Детали на сегодняшний день неизвестны. Но уже можно предположить, что крыша будет соответствовать общей гамме, а в качестве альтернативы верх разрешат выкрасить в черный. Кстати, Azimut должен стать первенцем бренда с панорамной крышей и сдвижным люком

С внутренней отделкой ясности нет, однако салон демонстрационного SUV оформили в красно-чёрных тонах. На вышеупомянутом видео представлен тёмный вариант с серебристыми вставками, а в начале осени прошлого года поставщикам показали зеленый интерьер.

