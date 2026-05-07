Автомобили Geely получат новые турбомоторы V6

Хорошо известный в нашей стране китайский концерн Geely представил общественности свежую V-образную битурбированную «шестерку» с индексом Horse W30. Она войдет в состав новой гибридной силовой установки.

Согласно пресс-релизу, который находится в распоряжении портала «АвтоВзгляд», новый шестицилиндровый двигатель китайской компании весит всего 160 кг при рабочем объеме 3,0 л. Габариты агрегата составляют 460x690x650 мм. Мощность варьируется в диапазоне от 476 до 544 л. С, максимальная тяга достигает 600-700 Нм.

Новоиспеченный V6 должен войти в состав последовательно-параллельной гибридной системы Horse 4LDHT. Кроме того, туда приладят пару электродвигателей, гибридную трансмиссию и блоки управления. Масса электропривода составила199 кг.

По словам разработчиков, на коленчатом валу бензинового двигателя установят первый электромотор, что позволит повысить крутящий момент и сократить расход топлива. Второй разместят на трансмиссионном валу.

Ожидается, что продвинутая гибридная установка достанется автомобилям Geely не позднее чем через пару лет.

