7

Россиянам раскрыли новые подробности подготовки к выпуску Sollers S9

Внедорожник поставят на конвейер УАЗа

На площадке Ульяновского автозавода (УАЗ) появится новая прессовая линия. С ее помощью завод планирует выпускать кузовные детали, предназначенные для перспективного российского рамного внедорожника Sollers S9.

Поделиться
Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Россиянам раскрыли новые подробности подготовки к выпуску Sollers S9

Как сообщают «Известия», ссылаясь на пресс-службу предприятия, упомянутая линия позволит оперативно производить запчасти высокого качества не только для S9, но и для других автомобилей из линеек «Солерса» и УАЗа. Помимо всего прочего, оборудование позволит нарастить количество выпускаемых машин.

На сегодняшний день тестируются пять прессов, которые будут штамповать комплектующие пикапов Sollers, позже дело дойдет и до мащин с шильдиком УАЗ. Ожидается, что линия уже скоро сможет выйти на полную мощность. Тем временем в рамном корпусе завершают подготовку фундамента шестого пресса с усилием 2500 тонн-сил.

Напомним, отечественный S9 построен на платформе родственного пикапа с индексом ST9. Донором для последнего послужил китайский «грузовичок» JAC T9, но кузов новоиспеченной «девятки» представляет собой оригинальную разработку.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробнее расписал особенности внедорожника Sollers S9, включая технические характеристики.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует