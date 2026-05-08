Россиянам раскрыли новые подробности подготовки к выпуску Sollers S9

На площадке Ульяновского автозавода (УАЗ) появится новая прессовая линия. С ее помощью завод планирует выпускать кузовные детали, предназначенные для перспективного российского рамного внедорожника Sollers S9.

Как сообщают «Известия», ссылаясь на пресс-службу предприятия, упомянутая линия позволит оперативно производить запчасти высокого качества не только для S9, но и для других автомобилей из линеек «Солерса» и УАЗа. Помимо всего прочего, оборудование позволит нарастить количество выпускаемых машин.

На сегодняшний день тестируются пять прессов, которые будут штамповать комплектующие пикапов Sollers, позже дело дойдет и до мащин с шильдиком УАЗ. Ожидается, что линия уже скоро сможет выйти на полную мощность. Тем временем в рамном корпусе завершают подготовку фундамента шестого пресса с усилием 2500 тонн-сил.

Напомним, отечественный S9 построен на платформе родственного пикапа с индексом ST9. Донором для последнего послужил китайский «грузовичок» JAC T9, но кузов новоиспеченной «девятки» представляет собой оригинальную разработку.

