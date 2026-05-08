Рассекречена первая модель российского бренда Senat

В обозримой перспективе на экс-заводе Toyota в Северной столице планируют производить автомобили с шильдиком новоиспеченного отечественного бренда Senat. Ожидается, что первой моделью станет большой седан с индексом 900.

Как сообщает РИА «Новости», на сегодняшний день новинка уже успешно сертифицирована. То есть для нее оформили Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), позволяющее начать легальные массовые продажи.

Согласно сертификационной документации, габариты «девятисотого» составляют 5140х1900х1500 мм. Покупателям должны предложить две версии. Одна получит два места на заднем ряду сидений, вторая — три. За движение отвечает V-образная «шестерка» с отдачей 326 л.с. и тягой 450 Нм, прилагается система полного привода.

Название Senat позаимствовали у одного из автомобилей люксовой российской марки Aurus. Собственно, именно этот производитель и решил выпускать более доступные модели со свежим шильдиком.

Как ранее рассказывал портал «АвтоВзгляд», премьера четырехдверного Senat 900 пройдет в рамках грядущего ПМЭФ-2026.