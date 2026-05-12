Легковушки «Москвича» и АВТОВАЗа получат столичные платы

В конце года в московском индустриальном парке «Руднево» начнут выпускать печатные платы для нужд отечественного автопрома. Готовая продукция предназначена для машин, которые собирают АВТОВАЗ, «Москвич» и КамАЗ.

Как сообщает в своем официальном канале в национальном мессенджере Max мэр Москвы Сергей Собянин, речь идет о первом в России крупносерийном контрактном производстве печатных плат до седьмого класса точности и до 24 слоев. На сегодняшний день отечественных аналогов не существует, отметил градоначальник.

В проект планируют вложить более 5 млрд рублей. Соответствующий завод укомплектуют продвинутым оборудованием, можно рассчитывать на высокоточные роботизированные системы и автоматизированные линии. На предприятии создадут свыше трех сотен рабочих мест, некоторые из них предназначены для студентов и выпускников колледжей.

Напомним, печатные платы дают возможность повышать количество электронных компонентов на ограниченной площади. В результате изделия становятся более компактными и производительными.