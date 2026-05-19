Мантуров призвал автобренды КНР не конкурировать с АВТОВАЗом

По словам первого вице-премьера России Дениса Мантурова, на отечественном рынке должна быть исключена прямая конкуренция между автостроителями из Китая и нашим АВТОВАЗом. Однако «поднебесные» модели вполне могут присутствовать в нишах, не занятых легковушками LADA.

Российские власти ждут от китайцев локализации машин и не только

Об этом г-н Мантуров заявил в интервью изданию «Вести». Речь шла об общих требованиях российских властей к китайскому автопрому. В том числе в качестве главных критериев обозначены «высочайший уровень локализации и унификация с другими производителями».

Первый вице-премьер допустил, что сегодня российских автолюбителей могли бы заинтересовать электрические или гибридные «чайнкары» востребованного класса, где нельзя подобрать альтернативу в виде тольяттинских автомобилей с шильдиком в виде ладьи.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что запчасти из КНР остаются головной болью российских автовладельцев и автосервисов. Кроме того, китайские автобренды не выполняют своих гарантийных обязательств.