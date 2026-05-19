Жизнь немецкого автопрома осложнилась из-за перебоев с поставками чипов, что стало последствием антироссийских санкций Евросоюза. Германия лишилась нужных михросхем после вступления в силу 20-го пакета рестрикций, направленных против РФ.

Как сообщает газета Handelsblatt, упомянутые чипы делала китайская компания Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co. (Yangjie). Она попала в свежие санкционные спинки, что и ударило по выпуску машин в ФРГ.

Прежде Yangjie успешно компенсировала нехватку поставок, образовавшуюся с осени прошлого года на фоне кризиса у нидерландского производителя полупроводников Nexperia, отмечает издание, ссылаясь на руководителя Components at Service Доминика Цилльнера.

В свою очередь, глава Sand & Silicon Нуреддин Седдики заявил, что его клиенты нервничают из-за санкций, коснувшихся Yangjie. Некоторым компаниям требуется экстренная помощь, чтобы найти альтернативные комплектующие. Но это будет непросто, поскольку конкуренты покинувших рынок китайцев трудятся на пределе своих возможностей. Пока чипов хватит лишь до июля-октября.

