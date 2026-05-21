Малярная боль: проблема китайских машин, разоряющая российских водителей

Китайские автомобили уже стали нашей реальностью, а некоторый опыт их эксплуатации за четыре годы «китаизации» отечественного авторынка накоплены. В частности, определены и бренды, которым доверять можно, и производители, которых стоит обходить стороной. Однако некоторые аспекты «чайнокаров» свойственны и первым, и вторым, и, увы, канут в Лету только в процессе их глубокой локализации в России. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Есть в Америке такой термин, как «ржавый пояс» — им называют сталелитейные и металлургические регионы, центром которых является Детройт. У нас в России тоже есть «ржавый пояс» — города и веси, откуда нельзя покупать подержанные автомобили, поскольку они всегда будут ржавыми и гнилыми — Москва и Санкт-Петербург, в частности, в него входят, спасибо влажности, как в аквариуме, и дорожным реагентам.

И здесь, в столицах, китайские ТС умудряются заржаветь раньше, чем встанут на учет. Коррозии подвержены все без исключения машины, однако некоторые противостоят рже годами, другие — месяцами. Китайские — разве что днями. Или часами. Причина довольно банальна: автостроители из Поднебесной создали все необходимые условия, чтобы окисление металла произошло в самые сжатые сроки.

Во-первых, сам металл в Поднебесной никакой критики не выдерживает: сколько не пытались к нам завозить разного рода «прокат» или иные «полуфабрикаты», каждый раз строители, жестянщики и творцы более тонких профессий сталкивались с одной и той же проблемой: обработке это «чудо» не поддается.

Алюминий отказывается вариться даже в газовой среде, а чтобы сталь отполировалось — должно произойти чудо. Обычно — «закат солнца вручную». Так что ускоренному старению «чайнакаров» удивляться не стоит: сделаны они из материала, который в Магнитогорске брезгуют на склад заносить.

Во-вторых, обработка: тончайший «заусенец», торчащий из вырубленной по форме детали, мгновенно приведет к появлению рыжей точки. Проще говоря, перед сборкой детали нужно обрабатывать. Есть ли такая процедура на китайских заводах и насколько тщательно она проводится?

Судя по гниющим новым китайским моделям — не слишком. Впрочем, таким и японцы страдали, чего греха таить! Под третьим пунктом — самое интересное: редко в современном мире доводилось видеть, чтобы новые и, отдельно пропишем, очень дорогие автомобили красились столь пренебрежительно.

Десяток опрошенных маляров, трудящихся и в простых гаражах, и в дилерских центрах, с плохо скрываемым скепсисом рассказывали о лакокрасочных материалах из Поднебесной: и ложится посредственно, и колер не подобрать, и по качеству — каждая банка разная. В итоге, результат выходит — как Бог пошлет. К описанному выше спецы добавляют свой «вайб»: китайцы регулярно «забывают» о грунтах, что приводит к тому, что краска просто слетает.

Уж сколько бамперов показано в интернете, с которых ЛКП сошло полосами и листами — не сосчитать. Далее идет слой краски: он столь тонкий — чтобы быстрее сох и экономичней расходовал электричество сушильной камеры — что срывается буквально песчинкой, а уж камешек с дороги оставит целую борозду. В результате — никакой защитной функцией он не обладает. Да и «полирнуть» глубокую царапину не получится — снимешь слой до металла.

В итоге получается автомобиль, который крайне не подготовлен к нашим российским условиям эксплуатации. Знают об этом в Китае? Конечно, знают, ведь некоторые производители подают в своих презентациях увеличенный слой краски и лака как конкурентное преимущество.

Но отечественным водителям остается только усиленно мовилить, чаще мыть и всеми силами защищать свой новый «чайнакар» от агрессивной окружающей среды — других машин у нас сейчас нет. Кроме, «Лады», конечно, но там проблем, вежливо скажем, «не меньше». Хотя, будем честны, красят в Тольятти на порядок лучше и качественнее — тут не придраться.