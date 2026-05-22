Для России сертифицировали Tenet А8

В нашей стране успешно завершилась сертификация седана Tenet А8. Судя по всему, четырехдверка будет копией Chery Arrizo 8 Pro. Обрусевшего «китайца» планируют выпускать в Санкт-Петербурге на бывшем заводе General Motors, который теперь принадлежит холдингу «АГР».

Как сообщает телеграм-канал «Автопоток», на сегодняшний день для «восьмерки» уже оформлено Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Подразумевается документ, являющийся ключом к легальным массовым продажам автомобилей в России.

Tenet А8 с кузовом длиной 4750 мм должен быть представлен у нас на рынке в двух вариациях. Первая получит 149-сильный турбомотор объемом 1,6 л, который подружили с 7-скоростной роботизированной трансмиссией. Альтернативой станут экземпляры с двухлитровым двигателем мощностью 197 л.с. Его парой является традиционный 8-диапазонный «автомат». Кстати, в подобном исполнении оригинальный Arrizo 8 у нас не продавался.

Официального анонса от Tenet о запуске свежего А8 в России еще не было, однако в начале года представители компании намекнули, что расширение модельного ряда седаном D-класса входит в планы марки.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что продажи «восьмерки» в РФ могут стартовать уже летом 2026 года. Возможный прайс лежит в диапазоне от 2,5 до 3,1 млн.