В России стартовала сертификация отечественного автомобиля Umo 8

В нашей стране приступили к сертификации габаритного гибридного автомобиля отечественной марки Umo. Ее второй моделью станет модель с индексом 8, которую поставят на конвейер столичного завода «Москвич», как и электрический кроссовер Umo 5.

Об этом сообщает ресурс «Китайские автомобили», ссылаясь на инсайдеров. Нашим коллегам стало известно, что на упомянутую «восьмерку» уже оформили несколько деклараций соответствия. Подразумевается документация, позволяющая получить Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), необходимое для старта легальных массовых продаж в РФ.

По словам источника, знакомого с процессом сертификации, Umo 8 является последовательным гибридом, оборудованным системой полного привода. Оказалось, что 30-минутная мощность электромоторов лежит в диапазоне от 100 до 130 л.с. Ёмкость тяговой батареи должна составить 75-124 А·ч.

Новоиспеченную «восьмерку» предложат россиянам в двух исполнениях Max и Ultra. В топе будет доступен расширенный пакет активных водительских ассистентов. Еще в список оборудования включили проекционный дисплей, улучшенную «музыку» и более качественные материалы отделки.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что российская премьера второго электрокара Umo пройдет летом.