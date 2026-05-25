В России завершили сертификацию роскошного седана Senat 900

В нашей стране закончили процесс сертификации российского седана Senat 900. На данный момент идет подготовка к серийному производству модели. Новинка построена на базе китайского Hongqi H9.

Об этом в своем канале в национальном мессенджере Max сообщает ресурс «Китайские автомобили». Наши коллеги утверждают, что «девятисотый» обзавелся Одобрением типа транспортного средства (ОТТС). Оформление такого документа позволяет новоиспеченному отечественному бренду открывать массовые продажи своих автомобилей.

Судя по сертификационным документам, моторная гамма Senat 900 представлена бензиновой трехлитровой V-образной «шестеркой», выдающей 326 л.с. Силовой агрегат с индексом CA6GV30TD-05 обеспечивает тягу в 450 Нм, он разработан «поднебесной» корпорацией FAW. Передачи переключает 8-диапазонный «автомат», предусмотрен полный привод.

Ожидается, что официальный дебют четырехдверки состоится 4 июня в рамках очередного Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026). Кстати, выпуск Senat 900 наладят на экс-заводе «Тойоты» в Северной столице.

